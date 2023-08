Carro de Maringá apreendido em Guaíra com dispositivo contra ações policiais

Na tarde de ontem, como parte da Operação Hórus, equipes do BPFron e da Polícia Federal coordenaram uma ação na região da vila Eletrosul, em Guaíra. O trabalho foi desencadeado com base em informações, que resultou na desarticulação de um esquema ilícito envolvendo um veículo roubado e equipado com um dispositivo de fumaça de potencial perigoso.

No decorrer da operação, os agentes identificaram um carro suspeito, estacionado dentro de uma residência na vila Eletrosul, o qual verificações preliminares revelaram discrepâncias entre as informações da placa e o veículo. Diante desses indícios, os agentes realizaram inspeção no automóvel. O veículo estava listado como roubado, com o roubo tendo ocorrido no ano passado em Maringá.

O dispositivo de fumaça, comumente utilizado por contrabandistas em tentativas de evasão de equipes policiais, apresenta o propósito de ser empregado como arma para neutralizar as forças de segurança. Incidentes anteriores envolvendo esse tipo de dispositivo resultaram em situações de extrema gravidade, como o capotamento de viaturas policiais. Tais incidentes já foram vivenciados mais de uma vez pela unidade policial responsável.

Após a realização de todos os procedimentos necessários no local, o veículo foi apreendido e posteriormente encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Guaíra. As autoridades competentes darão continuidade aos procedimentos legais e investigativos apropriados para tratar desse caso delicado.

Contrabando – Na noite de terça-feira, policiais da 2ª Companhia do BPFron (Guaíra) e da Polícia Federal, na ação integrada da Operação Hórus, faziam ações de fiscalização e abordagem a bares no município de Palotina-PR, quando, em quatro destes estabelecimentos, foi flagrado o comércio e estoque de cigarros contrabandeados, de origem estrangeira.

Foram presos dois homens, de 63 e 60 anos de idade, além de uma mulher, de 53 anos, pelo crime de contrabando. Além de todo o cigarro ilegal, dentro de uma mala escondida num cômodo, foram localizados mais R$ 105 mil em espécie e, neste mesmo local, foi ainda apreendido um veículo de luxo. No total, quanto aos cigarros, foram apreendidos 3.150 pacotes.

Finalizada a operação, os presos, veículo, dinheiro e produtos de contrabando foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal para os trâmites devidos.

Mala com haxixe – Policiais federais apreenderam ontem uma mala contendo diversos tabletes de haxixe, abandonada pela proprietária na fuga.

Os policiais foram acionados por uma desconfiança de um transporte ilegal de entorpecentes. Ao perceber a chegada da fiscalização, a proprietária abandonou a mala em uma agência de turismo e fugiu do local.

Os policiais vistoriaram a bagagem encontrando cerca de 1,5 quilo de haxixe, dividido em diversos volumes pequenos escondidos no forro do interior da mala.

O entorpecente foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, onde foi lavrado a apreensão e iniciado as diligências para a identificação da passageira envolvida.