Carro vai parar debaixo de carreta em rodovia do Paraná

De acordo com informações de testemunhas, o motorista da carreta teria cruzado a via para entrar em um posto de combustíveis, quando o condutor de um VW/Voyage acabou batendo na lateral da carreta, ficando preso debaixo da carroceria.

As equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil, tiveram que fazer a retirada das vítimas presas entre as ferragens. Um casal estava no veículo.