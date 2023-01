Casal morre em acidente registrado no Contorno Sul

Neste domingo (8), um casal morreu em um trágico acidente registrado no Anel Viário Prefeito Sinclair Sambatti (Contorno Sul), na região do Jardim São Silvestre. Clodoaldo Gargnelli de Oliveira, de 48 anos e a esposa

Alice de Oliveira Souza, de 58 anos, ocupavam uma motocicleta que foi atingida por um

automóvel com placas do Paraguai. A tragédia aconteceu no cruzamento com a Rua Pioneiro

Mário Paganni.

Com a força do impacto, o casal sofreu múltiplas fraturas. Clodoaldo teve morte instantânea.

Já a mulher que estava na garupa da moto, chegou a ser socorrida pelas equipes de resgate

(Samu-Siate), mas não resistiu e veio a óbito no Hospital Metropolitano de Sarandi.

O automóvel era ocupado por uma família. Ninguém ficou ferido. O casal morava próximo do

local onde o acidente aconteceu, por volta das 11h00.

Policiais Militares do Pelotão de Trânsito registraram o boletim de ocorrência. As circunstâncias do acidente serão apuradas pela polícia civil, através da Delegacia de Trânsito. Os corpos foram encaminhados para o IML (inf Corujão Noticias)