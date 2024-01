Caso TV Icaraí: MPPR divulga nota com ‘esclarecimentos complementares’

O Ministério Público do Paraná divulgou nesta tarde uma nota com “esclarecimentos complementares” sobre as investigações relacionadas à TV Icaraí, razão social da TV Maringá (Band), que realizava as transmissões das sessões da TV Assembleia Legislativa do Paraná. O caso foi levantado pelo site Plural e pela RPC, semanas atrás, com a revelação de que houve acordo de persecução penal.

Na noite, o MPPR diz que a formalização deste tipo de acordo é rotineiramente aplicado e que sua atuação jamais será “pautada por processos políticos ou eleitorais de outras instituições”. O caso incluiu a delação do ex-diretor da emissora em Maringá, Vicente Malucelli, e pagamento de multas como consequência final aos envolvidos.

Veja a nota