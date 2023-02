Ceasas atendem normalmente na segunda e na quarta; unidade de Maringá estará aberta na terça

As cinco Ceasas do Estado atendem normalmente na segunda-feira e quarta-feira, dias 20 e 22, durante o recesso de Carnaval. A administração central da Ceasa Paraná, em Curitiba, estará em recesso nos dias 20 e 21, voltando a atender no dia 22 a partir das 13 horas.

Na terça-feira (21), apenas a Ceasa de Maringá estará aberta normalmente. As outras quatro Ceasas no Paraná, em Curitiba, Londrina, Cascavel e Foz do Iguaçu, estarão com seus mercados fechados nesse dia.

Em 2022, a comercialização de hortaliças, frutas, plantas, forragens e flores, além de granjeiros, grãos, cereais e produtos atípicos, nas cinco unidades alcançou 1,3 milhão de toneladas, girando R$ 4,8 bilhões em negociações financeiras, a um preço médio de R$ 3,67/kg.

Os vinte principais itens em volumes negociados foram batata, tomate, laranja, banana, repolho, melancia, cebola, abacaxi, maçã, tangerina, batata doce, manga, cenoura, mamão, limão, pepino, chuchu, beterraba, abobrinha e abóbora.

Serviço:

Ceasa Maringá

Dia 20 de fevereiro, segunda-feira, mercado aberto das 5h30 as 12 horas.

Dia 21 de fevereiro, terça-feira, mercado aberto das 5h30 as 12 horas.

Dia 22 de fevereiro, quarta-feira, mercado abertodas5h30 as 12 horas.

Horários: de segunda-feira a sexta-feira, das 5h30 as 12 horas.

Sábados: das 5h30 às 10 horas.

Endereço: Rodovia PR-317, nº 6.330 – Saída para Campo Mourão.

CEP: 87.065-901 – Maringá – Paraná.

Fone: (0**44) 3266-1147.

Inf. Agência de Noticias do Paraná