Confronto armado em Paiçandu deixa quatro homens mortos

O confronto armado ocorreu nas proximidades da UBS do Jardim Bela Vista 1, na cidade de Paiçandu. Quatro homens que ocupavam um veículo VW Golf não obedeceram o pedido de parada dos policiais militares da Rotam.

Em uma tentativa de abordagem, um dos suspeitos teria disparado contra a viatura da PM. Os policiais revidaram e acabaram baleando os ocupantes do veículo. Três suspeitos morreram na hora. Um quarto homem que foi baleado pelos policiais foi socorrido mas morreu ao dar entrada no hospital.

Duas pistolas e dois revólveres foram apreendidos pela Polícia Militar. O carro tinha sido roubado na véspera de Natal. A polícia foi informada de que os criminosos teriam tentado praticar o roubo de um carro nas proximidades do Shopping Catuaí.

Os corpos dos três homens que morreram no local foram recolhidos pelos agentes da Polícia Científica de Maringá. Os nomes dos suspeitos que morreram no confronto não foram oficialmente identificados. (inf André Almenara)