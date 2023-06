Conselho Municipal de Saúde defende intervenção judicial em hospital Santa Casa

O Conselho Municipal de Saúde quer intervenção judicial na Santa Casa de Campo Mourão.

“Para recuperação da entidade e mudança do modelo de gestão”.

O pedido, endereçado ao Ministério Público, foi aprovado em reunião realizada no início da semana.

A decisão está em resolução publicada nesta sexta-feira no Órgão Oficial do Município.

O conselho também quer a realização de uma audiência pública a respeito na Câmara de Vereadores.

O que foi aprovado

1- Defender o Hospital Santa Casa 100% público, gratuito, sob gestão do SUS e com ampla participação da comunidade;

2- Oficiar junto ao Ministério Público e aos órgãos competentes pedido de intervenção judicial do Hospital Santa Casa, para recuperação da entidade e mudança do modelo de gestão;

3- Encaminhar a 11º Regional de Saúde a referida resolução para que seja enviado aos conselhos de saúde dos 25 municípios da Comcam;

4- Solicitar a realização de audiência pública sobre a atual situação do Hospital Santa Casa de Campo Mourão. (inf Boca Santa)