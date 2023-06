Dave Maclean, cantor brasileiro de hits em inglês, morre aos 79 anos

O cantor brasileiro Dave Maclean, que fez sucesso nos anos 1970 cantando baladas românticas em inglês, morreu no sábado, 17, aos 79 anos, por complicações decorrentes de um câncer intestinal.

Dave Maclean, cujo verdadeiro nome era José Carlos Gonzales, nasceu em São Paulo e se tornou um dos expoentes da tendência de artistas brasileiros adotarem nomes estrangeiros para se apresentarem como astros internacionais, que gerou vários hits na década de 1970.

Antes do estrelato, Maclean integrou bandas de rock como The Snakes e Os Botões, também conhecida como The Buttons, no ABC paulista.

Brasileiro internacional

A virada na carreira veio em 1973, quando sua balada romântica “Me and You” foi escolhida para integrar a trilha da novela “Os Ossos do Barão”. A adesão de Maclean à onda de artistas brasileiros utilizando nomes estrangeiros se deu nesse mesmo ano, seguindo tendência que também fez José Pereira da Silva Neto adotar o nome artístico de Chrystian, Maurício Alberto Kaisermann virar Morris Albert, Ivanilton de Souza tornar-se Michael Sullivan, Richardson da Silva ir de Don Elliot para Ralf, e até Fábio Jr. ser Mark Davis em 1974 – sem esquecer das bandas Pholhas, Lee Jackson e Light Reflections, e muitos outros.

Após o sucesso na novela da Globo, Maclean lançou novos hits como “Tears” (também gravada por Chrystian), “Feelings” e “We Said Goodbye”.

“We Said Goodbye” tornou-se um sucesso ainda mais impressionante, pois ultrapassou as fronteiras do Brasil e se tornou disco de ouro no México, país em que conseguiu colocar quatro músicas nas paradas de sucessos. A música entrou na trilha de uma novela de El Salvador e também repercutiu nas Filipinas, Equador, Panamá, Portugal, Espanha, França e até na Inglaterra e Estados Unidos.

Do country ao sertanejo

Após o fim da moda romântica, Maclean se dedicou ao gênero country, fundando em 1980 o grupo Dollar Company, mais tarde rebatizado como Trio Bala de Prata. Sua paixão pelo country o levou ainda a criação da banda Montana Country em 1996.

Infelizmente, nenhum de seus projetos subsequentes alcançou o mesmo êxito comercial da década de 1970. No entanto, a contribuição de Dave Maclean para a música brasileira também se estendeu à composição, especialmente para artistas sertanejos. Entre os artistas que interpretaram suas músicas, encontram-se nomes como Sandy & Junior, Sula Miranda, Sergio Reis, Nalva Aguiar e a dupla Gian & Giovani. (inf Portal Terra)