Delegado é preso com carga contrabandeanda do Paraguai

Juliet Manfrin, da Gazeta do Povo, informa que um delegado da Polícia Civil da Paraná, que está em estágio probatório, foi preso na quarta-feira conduzindo uma caminhonete, que é uma viatura descaracterizada da corporação, com 12 fardos de eletrônicos. Quase a totalidade dos produtos era da Apple, contrabandeados do Paraguai.

A abordagem foi realizada pela Polícia Rodoviária Federal no início da manhã na PR-137, em Quarto Centenário; o automóvel, com duas pessoas, era dirigida pela delegado. O passageiro tinha ficha criminal como contrabandista e seria de Maringá; ele assumiu a propriedade das mercadorias e disse ter pego a mercadoria em Formosa do Oeste e levaria até Maringá. A ocorrência foi registrada pela PF de Cascavel. O delegado foi liberado após pagamento de fiança de R$ 50 mil.