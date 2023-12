Deputado Delegado Jacovós recebe Bolsonaro em Curitiba

Nesta sexta-feira ,15, o ex-presidente Bolsonaro, vai receber o título de Cidadão Honorário do Paraná, através dos deputados do PL na Assembleia Legislativa do Paraná.

Bolsonaro aterrizou em Curitiba por volta das 11h30 e, já no aeroporto se reuniu com deputados, entre eles, Delegado Jacovós, líder do PL na Alep e um dos propositores do projeto que torna Bolsonaro, Cidadão Honorário do Paraná.

Jacovós acompanhará Bolsonaro e sua comitiva nas visitas durante o dia todo em Curitiba, e por volta das 12h30, almoçaram no Mercado Municipal da cidade.

“Uma honra passar o dia acompanhando este grande estadista que se chama Jair Messias Bolsonaro! É impressionante o amor que Bolsonaro recebe das famílias. Continuamos firmes junto ao Capitão”, afirmou Jacovós