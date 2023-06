Deputado Federal Giacobo reafirma aliança PL e União Brasil

O presidente estadual do Partido Liberal, deputado federal Fernando Giacobo, participa nesta quinta-feira, 29, de diversos encontros com lideranças regionais do partido e de outras siglas. Acompanhado do deputado estadual Delegado Jacovós (PL) estiveram nesta manhã no escritório político do deputado Do Carmo.

Na pauta do encontro, demandas de Maringá e da região junto ao Governo Estadual e Federal foram levantadas. Giacobo reafirmou a parceria entre os partidos União e Liberal, principalmente para as eleições municipais, em Maringá a união está mantida com forte apoio de diversas lideranças na pré-candidatura do atual deputado estadual Rogério Do Carmo, que no último pleito obteve 53.229 votos dos paranaenses.



Participaram também do encontro, o vereador Paulo Biazon o secretário de governo de Maringá, Hercules Maia, a secretária de ação social, Sandra Jacovós e a empresária Célia Batista do Carmo.