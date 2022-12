Desconfiada de traição mulher mata marido

Bronson Foster Fernandes de Souza, 21 anos, foi esfaqueado na madrugada desta quinta-feira (22), na rua João de Magalhães Moço Filho, no bairro Jardim Novo Independência, em Sarandi.

De acordo com informações da Polícia Militar, a equipe acionada por funcionários do Hospital Metropolitano, onde segundo eles havia um rapaz ferido por golpes de faca.

Os policiais então conversaram com a esposa da vítima, Jhenifer Lima Chaves, 19 anos, e em um primeiro momento ela relatou que encontrou o esposo sentado na frente da residência deles todo ensanguentado. Ela pediu ajuda a dois rapazes e encaminhou o marido ao hospital.

Ao ser questionada sobre o endereço da residência, ela mentiu dizendo que morava com a mãe em Maringá. Inclusive Jhenifer tinha uma medida protetiva contra o esposo.

A jovem então entrou em desespero e confessou o crime aos policiais. Ela relatou que escutou o marido falando com alguém no celular no quintal da residência. Ela tomou o telefone e descobriu que ele falava com a suposta amante.

Os dois começaram a discutir e Bronson teria lhe agredido. Por esse motivo ela se armou com uma faca e desferiu vários golpes contra ele. Na sequência ela pediu ajuda e levou o marido ao hospital. (inf Oséias Miranda)