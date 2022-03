Diretiva do PDT Maringá

Na noite desta quarta-feira, 2, ocorreu a definição dos 21 nomes que comporão a Direção Provisória do PDT de Maringá.

Assumirá a presidência a vereadora Professora Ana Lúcia Rodrigues, designada pela Direção Estadual do Partido a indicar os outros 20 nomes, e terá como vice o Dr. Paulo Soni; segunda vice, Eliany Feitosa e Tadeu França como presidente de honra. A nova Direção terá entre os desafios, contribuir com o Projeto Eleitoral desse ano articulando junto aos pedetistas da região de Maringá, dois nomes para disputa de Deputado Estadual e um para Federal.