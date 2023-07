Ex-policial de São Paulo atira e mata homem que foi até sua casa cobrar dívida

Um morador de Londrina foi morto por por um ex-policial militar do estado de São Paulo, no Jardim Paraíso, em Maringá. O fato ocorreu no final da tarde de sexta-feira, 7, na Rua Pioneira Demétrio Kutchenko.

Dois homens vieram da cidade de Londrina em um carro Toyota Corolla para receber uma dívida do ex-policial. Houve uma discussão e os homens teriam tentado tomar a arma do ex-soldado da PM, que atirou contra os indivíduos.

Um dos cobradores foi atingido por vários tiros morrendo na garagem da residência. O rapaz morto foi identificado pelo nome de Carlos Henrique da Silva Marin, de 36 anos. Carlos seria proprietário de um desmanche de veículos em Londrina.

O segundo rapaz que estava com o cobrador permaneceu no local e foi detido pela PM. Durante a realização de uma perícia na cena do crime, foi descoberto que a vítima além de ser baleada também foi atingida por golpes de faca.

O pai do ex-policial admitiu que teria usado a faca para atingir Carlos Henrique. O ex-policial identificado pelo nome de Ruan Henrique Caldeira de Oliveira, de 31 anos, e o pai, foram encaminhados ao plantão da Delegacia de Polícia Civil.

A polícia descobriu que Carlos Henrique constava com antecedentes criminais pela cidade de Cambé. Os policiais levantaram a informação que ele poderia estar envolvido com uma facção criminosa.

Carlos Henrique da Silva Marin foi condenado por um duplo homicídio no ano de 2013. Marin matou um rapaz que era irmão de um policial militar. O revólver usado pelo ex-soldado estava registrado e com documentação em dia.