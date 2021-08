Extracon deve devolver R$ 145,2 mil por falhas em pavimentação

A Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná julgou parcialmente procedente Tomada de Contas Extraordinária efetuada pela Coordenadoria de Auditorias do TCE-PR a respeito de obras de pavimentação realizadas pela Prefeitura de Maringá.

O procedimento fez parte de campanha promovida pela Corte para avaliar a qualidade de revestimentos asfálticos oriundos de programas cofinanciados por organismos multilaterais de crédito – a qual, por sua vez, integrou o Plano Anual de Fiscalização de 2019 do órgão de controle.

Foi verificada presencialmente, em novembro daquele ano, a execução do Contrato nº 289/2017, firmado entre o município e a Extracon Mineração e Obras Ltda. pelo valor total de R$ 5.238.012,76. Parte dos recursos foram obtidos via empréstimo feio junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento.

O documento previa a implantação de pavimentação asfáltica, galerias pluviais, passeio, arborização e sinalização nas avenidas Alício Arantes Campolina e Antônio Franco de Morais, em atendimento ao Programa de Mobilidade Urbana desse município da Região Norte do Paraná. (leia mais)