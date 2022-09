Felipe D’Avila em Maringá

Felipe D’Avila é o terceiro candidato a presidente da República a visitar Maringá este ano. O presidenciável do Partido Novo cumpre agenda nesta quarta-feira. Ele chegou de manhã para fazer visitas a vários locais; sua agenda ainda prevê a ida a outras duas cidades. Ontem ele esteve em Curitiba e São José dos Pinhais e Curitiba, onde se encontrou com os representantes da Associação Comercial e Industrial (Aciap).

“O Brasil precisa abrir sua economia para voltar a se tornar mais competitivo no mundo. Todos os países que enriqueceram, enriqueceram competindo no comércio internacional. E o melhor do Brasil, que é o agronegócio, é o único setor da economia que cresce nesse comércio internacional”, disse o presidenciável. (inf ANgelo Rigon)