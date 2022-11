Frente Parlamentar pedirá a suspensão do processo de licitação dos lotes 1 e 2 dos pedágios

Os deputados estaduais que compõem a Frente Parlamentar sobre o Pedágio, da Assembleia Legislativa do Paraná, definiram, em reunião realizada na manhã desta terça-feira (8), que pedirão à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) a suspensão do processo de licitação do lotes 1 e 2 dos novos pedágios, liberados pelo Tribunal de Contas da União (TCU) no final de outubro.

De acordo com os deputados, as inconsistências levantadas pelo TCU e a mudança do cenário político com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, devem permitir possíveis alterações no modelo dos novos pedágios, aproximando mais o projeto do desejo dos paranaenses por menor tarifa e garantia das obras.

”O relatório do TCU deixa claro que o modelo como está não atende a expectativa dos paranaenses. A Frente acredita que não tem como ir para leilão os lotes 1 e 2 como estão, e por isso, estamos pedindo a suspensão para que o modelo seja debatido com os novos personagens a fim de garantir um modelo final melhor”, explicou o deputado estadual Evandro Araújo (PSD), um dos coordenadores da Frente.

No final de outubro, o TCU liberou para leilão os lotes 1 e 2 (região do Norte Pioneiro, Campos Gerais, Curitiba e Litoral). No relatório técnico, além das ressalvas feitas pelo órgão, a possibilidade de que as tarifas tenham desconto abaixo do esperado acenderam um sinal de alerta.

Além da suspensão, os deputados também se reunirão com o governador Ratinho Junior, e posteriormente, com a equipe de transição do Governo Federal, liderada pelo vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, para tratar do tema.