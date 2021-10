Equipes do Corpo de Bombeiros atendem nesta tarde um motociclista que ficou ferido com a queda de um grande galho de árvore, na avenida Duque de Caxias, quase esquina com a avenida XV de Novembro, em Maringá.

O rapaz, que estava transitando pela avenida quando o galho caiu, teve ferimentos no rosto, peito e braço. Consciente e orientado, foi levado ao Hospital Universitário Regional de Maringá. (inf Maringá news)