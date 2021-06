Galo que foi levado para à delegacia volta para o dono e vai viver em chácara

A história do galo que virou caso de polícia em Ivaiporã viralizou nas redes sociais. A cantoria da ave, que vivia numa casa na área urbana, incomodou os vizinhos, que chamaram a polícia. O galo acabou preso, ou melhor, apreendido, e levado para um local indicado pela Diretoria de Meio Ambiente de Ivaiporã.

O dono do galo, Elcio Antunes da Silva teria cinco dias para retirar o animal ou ele seria doado.

Enquanto isso, na internet os memes e brincadeiras viralizaram.

Depois de passar três dias no xadrez, ou melhor, no galinheiro, o galinho, que ainda é um frango, diz Elcio, finalmente ganhou a liberdade nesta quarta-feira, 9.

Vai cantar à vontade numa chácara para onde será levado pelo dono. A reportagem conversou com Elcio no momento em que ele retirava galo acompanhado por funcionários do Meio Ambiente.

A diretora de Meio Ambiente, Denise Kusminski, diz que agora o caso está encerrado.

A torcida é para que o galo não incomode mais ninguém, afinal de contas, agora ele não é mais réu primário. (inf CBN)