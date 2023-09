Homem é preso suspeito de matar a esposa policial e forjar suicídio

Um homem foi preso em Maringá, na tarde desta sexta-feira, 1º, suspeito de matar a esposa com um tiro na cabeça, na rua Manágua, na Vila Morangueira. A vítima é a Policial Militar, Daniela Carolina Marinelo, 36 anos.

A vítima foi encontrada deitada na cama com um disparo de arma de fogo, na cabeça. O suspeito simulou suicídio da mulher e ligou para a polícia para informar o crime.

Kanny Aisley Rogério Vasconcellos Martins, 37 anos, prestou depoimento e foi preso em flagrante pelo Delegado da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). De acordo com amigos, Daniela e Kanny, casaram-se no início do mês, com comunhão universal de bens.

O suspeito tem histórico de violência doméstica contra uma ex-esposa que também morreu ao quebrar o pescoço em um acidente doméstico. (inf Plantão Maringá)