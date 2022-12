Major Mildemberger assume Comando da Polícia Militar de Maringá

A troca de Comando da Polícia Militar de Maringá aconteceu na última terça-feira, 29, na Associação Comercial e Empresarial (Acim). O Major José Renato Mildemberger Júnior foi empossado como novo comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar.

Mildemberger foi escolhido para assumir no lugar do Tenente-Coronel Jefferson Luiz de Souza, que assumiu o comando do 4º Batalhão no dia 11 de agosto de 2022. Jefferson assumirá o Comando Regional da Polícia Militar de Londrina.

O Major ingressou na Polícia Militar no ano de 1992. Em 95, Mildemberger chegou em Maringá onde passou pelo 4º Batalhão, Polícia Rodoviária Estadual, Comando Regional e por último Comandante do 4º Colégio Militar de Maringá.

Em 2016, José Renato Mildemberger recebeu o título de cidadão benemérito onde comandou a 3ª Companhia de Polícia Militar de Marialva. (inf André Almenara)