Maringá: Delegado Jacovós, pré-candidato a prefeito, afirma que resolve os problemas de criminalidade na cidade em três meses

Na manhã da última quinta-feira, 7, o deputado estadual Delegado Jacovós (PL) participou do programa Manchete em Maringá e foi categórico ao afirmar que precisa de três meses para resolver os problemas na área da segurança pública de Maringá.

Jacovós que é líder do PL na Assembleia Legislativa do Paraná, presidente do PL Maringá, há poucos dias foi convocado pelo deputado federal Giacobo, por Valdemar Costa Neto e por Jair Bolsonaro, a colocar seu nome à disposição para disputar as próximas eleições municipais e, prontamente aceitou o convite.

Durante o programa, diversos assuntos foram tratados, entre eles, a valorização do servidor público e para o deputado, o bom servidor público precisa e merece apoio incondicional de qualquer gestor.

Sobre a falta de segurança e aumento da criminalidade em Maringá que estende-se a um longo período, Jacovós, como especialista no assunto, garantiu e assumiu o compromisso de resolver essa questão em três meses.

“Passei por vários municípios que, em se tratando de segurança pública, estavam fracassados. Resolvi os problemas em todos eles como Delegado e como gestor, consigo fazer ainda mais, sem ficar esperando governos Estadual e Federal“, afirmou Jacovós.

Ainda sobre segurança e o fato da polícia “viver enxugando gelo” porque enquanto prendem, as leis soltam, Jacovós afirmou que o país precisa de mais senadores e deputados federais comprometidos com a segurança e fez uma observação: “as leis favorecem bandidos, mas quando estes chegam à frente de juízes, três, quatro, cinco vezes, a conversa e as penas aumentam. Por isso, prender criminosos é indispensável, quantas vezes for preciso“, completou o Deputado.