Maringá é a 3ª cidade do Sul que mais investe em infraestrutura

Investimentos em infraestrutura são fundamentais para o desenvolvimento econômico e promoção da qualidade de vida das pessoas, gerando emprego, renda e oportunidades de negócios. Um dos pilares da gestão municipal, os investimentos realizados pela Prefeitura na área colocam Maringá como a 3ª cidade que mais investe em infraestrutura no Sul do Brasil. Em 2021, foram R$ 194 milhões aplicados em obras e melhorias que transformaram a vida dos maringaenses.

A cidade é a que mais investe em infraestrutura por habitante entre os grandes municípios do Paraná. O valor investido por pessoa em Maringá é 97% superior ao de Curitiba e 46% de Londrina. Os dados estão disponíveis na 18ª edição do Anuário Multi Cidades Finanças dos Municípios do Brasil. O levantamento, realizado pela Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e elaborado pela Aequus Consultoria, reuniu informações de quase 5,4 mil municípios brasileiros.

Desde 2017, o município aumentou em 93% o montante aplicado em infraestrutura. Nesta nova edição do anuário, Maringá conquistou a 31ª posição em todo o Brasil. O prefeito Ulisses Maia destaca que os investimentos estão presentes no dia a dia dos maringaenses com diversas obras que promovem o desenvolvimento econômico e garantem o acesso da comunidade à serviços de qualidade. “Esse indicador reforça o nosso compromisso em devolver Maringá aos maringaenses com melhorias que trazem benefícios para a população”, destaca.

Na área da educação, um dos grandes investimentos é o Complexo Educacional do Jardim Espanha. Na obra, que será um grande marco na educação da cidade, são investidos mais de R$ 35,8 milhões. O complexo contará com uma escola e um Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) para atendimento de cerca de mil alunos. Serão 27 salas de aula, quadra poliesportiva, brinquedoteca, mini-campos de futebol, anfiteatro, piscina aquecida, praça central e outros.

Também são aplicados R$ 17 milhões na construção da nova Escola Municipal Ariovaldo Moreno, no Jardim Alvorada, e R$ 5,6 milhões na reforma e ampliação do Centro Esportivo José Geraldo da Costa Moreira. Além dos recursos para educação e esporte, que promovem qualidade de vida para a comunidade, o município investe em obras para impulsionar a economia e o desenvolvimento da cidade.

No Aeroporto Regional de Maringá, foram investidos no ano passado R$ 22,2 milhões para modernização do local. Com o valor, a cidade ganhou a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná e o aeroporto maringaense ficou pronto para receber aeronaves de maior porte e também um volume ainda maior de voos de carga. As obras possibilitaram um novo panorama de negócios, o que estimula parcerias com outros países e favorece as importações e exportações.

A gestão municipal também investe no transporte terrestre com as obras de reforma e ampliação do Terminal Rodoviário no valor de R$ 8,9 milhões. As melhorias executadas no local têm o potencial de atrair mais viagens e companhias, além de incentivar o consumo nos estabelecimentos instalados no local e garantir mais conforto, bem-estar e segurança aos passageiros.

“Maringá é uma cidade que atrai novos negócios. Esses investimentos, que contribuem para tornar a cidade destaque em qualidade de vida e no desenvolvimento econômico, colocam o município no radar de novos empreendimentos, responsáveis pela criação de novos postos de trabalho e geração de renda, o que movimenta todo o setor econômico e produtivo”, destacou o prefeito Ulisses Maia.