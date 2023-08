Maringá é atingida com interrupção de energia elétrica, que foi restabelecida

Maringá também foi atingida pela interrupção de energia que atingiu cerca de 20 estados brasileiros nesta manhã. Parte dos domicílios da cidade ficou sem energia, incluindo semáforos em cruzamentos perigosos, como na avenida Colombo.

O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) informou que a interrupção de energia que atingiu diversos estados brasileiros, por volta das 8h30, ocorreu por causa da abertura de interligação da rede de operação do sistema nacional, entre as regiões Norte e Sudeste.

Segundo a nota, foram interrompidos 16 mil megawatts (MW) de carga, nos estados do Norte e Nordeste. A interrupção também afetou estados do Sudeste.

De acordo com a ONS, 6 mil MW já foram recompostos desde que o serviço foi iniciado, às 9h16, e as causas da interrupção continuam sendo apuradas.

O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, determinou a criação de uma sala de situação para acompanhar o processo de recomposição do sistema e para apurar a ocorrência. A recomposição nas regiões Sul e Sudeste já ocorreu. (inf Angelo Rigon)