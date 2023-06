Maringá é destaque em ranking entre as melhores cidades do mundo para startups

A gestão municipal investe em iniciativas para fomentar o mercado tecnológico local e a inovação. Os investimentos refletem em um ambiente propício para empresas inovadoras e que coloca Maringá entre as melhores cidades do mundo para startups. A cidade figura no ranking do Startup Ecosystem Index Report 2023, elaborado pelo instituto israelense StartupBlink, entre mil cidades de todo o mundo com melhor ambiente para desenvolvimento de negócios inovadores.

O relatório é realizado a partir de critérios como ambiente de inovação, facilidade para abertura e desenvolvimento de negócios e quantidade e qualidade das empresas de tecnologia instaladas nas cidades. No ranking, Maringá aparece como a segunda melhor cidade do Paraná, atrás apenas de Curitiba, e a 18ª do Brasil. No levantamento geral, a cidade ocupa a 735ª colocação.

“O desempenho no ranking é resultado dos nossos investimentos em tecnologia e inovação. O levantamento reforça como nossa cidade tem se consolidado como um polo tecnológico e empreendedor”, afirmou o prefeito Ulisses Maia. Neste ano, por meio da Agência Maringaense de Inovação e Tecnologia (Amtech), o município lançou edital de inovação para seleção de soluções inovadoras para implementação nas secretarias municipais. Além disso, também foi sancionada a lei do ′Programa Sandbox Maringá′, que tem como objetivo criar ambientes experimentais para testar inovações científicas, tecnológicas e empreendedoras, inclusive ferramentas para as quais ainda não há regulamentação legal.

“Incentivamos o desenvolvimento do DNA criativo e inovador da nossa cidade, com políticas públicas que forneçam condições e fomentem um ambiente tecnológico”, destacou o prefeito. A gestão municipal também fortalece a economia local a partir de iniciativas como o ISS Tecnológico, o Programa de Desenvolvimento Econômico (Prodem) e o Parque Tecnológico.