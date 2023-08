Frota de Itaipu ganha vans menos poluentes e mais inclusivas

A frota de Itaipu passou a contar, desde a última quarta-feira (16), com o serviço de dez novas vans padrão Euro 6, que possuem a mais recente tecnologia de controle de emissões de gases poluentes. Os veículos atendem às diretrizes de melhorias de gestão, sustentabilidade e padronização dos atendimentos de transporte, definidas pela Binacional. A empresa Colibri é a vencedora desse contrato, feito a partir de pregão eletrônico.

Além das novas vans, a Itaipu mantém em seu pool 21 veículos para transporte regular de empregados(as) com ônibus e micro-ônibus. Elas vão atender aos turnos ininterruptos de revezamento, visitas institucionais e outras demandas encaminhadas à Divisão de Transportes.

Duas vans são destinadas ao transporte de empregados(as) PCDs (pessoas com deficiência) e foram projetadas com foco na segurança, acessibilidade e conforto dos(as) passageiros(as). Equipes das Divisões de Transportes, da Medicina do Trabalho, da Segurança do Trabalho e os(as) próprios usuários(as) desses veículos colaboraram.

A cadeirante Cristiana Gianluppi da Silva, da Divisão de Apoio e Segurança da Itaipu, diz que o novo veículo atendeu suas expectativas. “Achei a van mais moderna e segura. Ter um serviço acessível e confortável é maravilhoso”, elogiou. Ela também destaca a preocupação da empresa em capacitar os motoristas para o atendimento: “Isso é muito importante”.

Evelise Batista Machado, do Centro de Documentação, também utilizou a nova van. E já sentiu muita diferença. A cadeirante usa o transporte no começo e final do expediente, para se deslocar até a área industrial da usina, e no retorno para casa, no centro da cidade.

“Eu me senti muito confortável; não percebi tantos solavancos quando a van passava pelos buracos. Além disso, o motorista foi muito atencioso, bastante interessado em aprender como fixar a cadeira de rodas na van. Gostei muito.” Na comparação dos novos veículos com os antigos, ela diz que “são maiores e têm melhor amortecimento. Nas vans anteriores, dava para sentir o sacolejo em cada buraco e quebra-molas por onde passava. Nesta, não. É muito melhor”.

Outra empregada que aprovou a novidade foi Jocelaine Aparecida Silva de Jesus Feitoza, da Superintendência de Gestão Ambiental. “A van veio com adaptações necessárias para minha mobilidade independente. O veículo é mais amplo e o atendimento dos motoristas tem sido de qualidade”.

Para ela, que tem mobilidade reduzida, também “é importante que os motoristas que fazem parte do quadro funcional estejam acompanhando os novos motoristas, detalhando cada particularidade dos usuários das vans PCDs”. No caso dela, a acessibilidade de entrada (degrau) não muito alta (uso do estribo lateral) diminui a altura do chão aos degraus internos da van, e puxadores fixados em pontos estratégicos possibilitam a ela entrar e sair da van sem ajuda de terceiros.

O diretor administrativo da Itaipu, Iggor Gomes Rocha, destaca a inovação implementada: “Estamos muito satisfeitos com o resultado obtido no processo de contratação e introdução de veículos modernos no contrato de transporte com vans”. E complementa: “Essa iniciativa, norteada pelos pilares da inovação, tecnologia e sustentabilidade, reflete nosso compromisso com a responsabilidade ambiental e o bem-estar de nossos colaboradores.”

A Itaipu

Com 20 unidades geradoras e 14 mil MW de potência instalada, a Itaipu Binacional é líder mundial na geração de energia limpa e renovável, tendo produzido, desde 1984, 2,9 bilhões de MWh. Em 2022, foi responsável por 8,6% do suprimento de eletricidade do Brasil e 86,3% do Paraguai. A empresa tem como missão “Gerar energia elétrica de qualidade com responsabilidade social e ambiental, contribuindo com o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Paraguai.” (foto Rafa Kondlatsch/Itaipu Binacional)