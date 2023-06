Prefeitura inicia instalação de sistema moderno no Aeroporto de Maringá para auxiliar pouso de aeronaves em dias de chuva ou nevoeiros

A gestão municipal investe no fortalecimento e modernização do Aeroporto Regional de Maringá com melhorias que garantem mais conforto e comodidade aos passageiros. Com a segunda maior pista do Paraná, o Aeroporto recebe a instalação de um moderno sistema de pouso por instrumento. O equipamento, chamado de Instrument Landing System (ILS), vai melhorar a operacionalidade com orientações aos pilotos para aproximação da pista em situações de adversidades climáticas como nevoeiros.

O superintendente do Aeroporto Regional de Maringá, Fernando Rezende, explica que o sistema de pouso por instrumento, além de garantir mais precisão aos pilotos, também proporciona comodidade aos passageiros. “Nos dias chuvosos ou com muita neblina, a partir das informações do sistema, o piloto terá mais precisão para o pouso. Isso vai diminuir o número de cancelamentos, já que o sistema facilita a aproximação da pista”, diz. O equipamento faz parte das obras de ampliação da pista do aeroporto, realizadas pelo município e Governo Federal.

O sistema também garante mais agilidade na área da saúde e facilita o transporte de órgãos. A melhoria também é um diferencial para o transporte de cargas. O Aeroporto de Maringá está apto para operação de cargas internacionais e aguarda homologação final da Receita Federal. “As empresas aéreas de cargas poderão optar com mais precisão por Maringá porque aqui terá um instrumento de aproximação e o voo dela dificilmente será cancelado”, afirma Fernando Rezende.

O prefeito Ulisses Maia destaca que as melhorias consolidam o aeroporto como referência nacional em logística. “O processo de modernização e fortalecimento do aeroporto realizado pela nossa gestão transformou totalmente a estrutura. Com isso, garantimos novas opções de voos, mais segurança e comodidade aos passageiros, e fortalecemos o aeroporto como o 6ª do país em potencial econômico.”

Melhorias – Além dos modernos sistemas de pouso e retomada de voos, a Prefeitura de Maringá iniciará em breve as obras de ampliação da sala de embarque e do terminal de passageiros. A sala de embarque, por exemplo, vai quase duplicar de tamanho com 726 m², o que vai garantir mais conforto aos passageiros. Outro grande avanço é a construção, em fase avançada, de uma usina de geração de energia fotovoltaica. A estrutura vai abastecer todo o local com energia sustentável, além de proporcionar economia de aproximadamente R$ 1 milhão anual em energia elétrica.