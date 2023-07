Novos ônibus do transporte coletivo urbano de Maringá já são da geração Euro6

A renovação da frota de ônibus do transporte coletivo de Maringá, iniciada em setembro de 2021, atingirá 53% nas próximas semanas. Hoje são 75 novos ônibus, quantidade que será aumentada em mais 35 este mês e mais 16 em setembro, totalizando 126 novos veículos.

Os novos ônibus que estão sendo entregues agora já são da geração Euro6, tecnologia que tem capacidade de reduzir em até 77% às emissões de poluentes para motores a diesel comparado ao Euro5, sistema da fase 7 do Programa de Controle de Poluição de Ar por Veículos Automotores, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). O sistema Euro6 também é conhecido como a oitava fase do Proconve e começou a ser implantado em janeiro deste ano.

A informação sobre os novos e modernos veículos foi dada hoje no RCC News 7h, da Jovem Pan Maringá, pelo prefeito Ulisses Maia (PSD). “A administração municipal tem nos dado segurança para continuarmos investindo no sistema de transporte coletivo de Maringá”, disse o diretor da concessionária Transporte Coletivo Cidade Canção (TCCC), Roberto Jacomelli.