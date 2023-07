Prefeito Ulisses Maia lança prêmio de inovação e impulsiona setor; Parque de TI tem primeira empresa inaugurada

Inteligente e inovadora, a gestão municipal fortalece o ecossistema de tecnologia de Maringá e toda a região. Nesta sexta-feira, 30, o prefeito Ulisses Maia avançou no diálogo e fortalecimento do setor e lançou o Prêmio Inova Maringá, iniciativa que reconhecerá empresas e organizações que se destacam na promoção de práticas inovadoras. A cerimônia ocorreu no Parque de TI de Maringá, que já conta com a primeira empresa inaugurada.

O prefeito Ulisses Maia destaca que a premiação reforça o compromisso em consolidar Maringá como uma ′Smart City′. “Atuamos para fomentar o setor de TI e as iniciativas inovadoras que têm papel fundamental para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Investimos em um ambiente favorável para os negócios, incentivando o empreendedorismo e a tecnologia”, diz.

Ele lembra que o município criou diversas iniciativas para fortalecimento do polo tecnológico local, como o ISS Tecnológico, que concede benefício fiscal para empresas, e a ′Lei do Sandbox′, uma das pioneiras no Brasil. Recentemente, a cidade foi considerada uma das melhores do mundo para startups, de acordo com o ranking do Startup Ecosystem Index Report 2023.

Outra iniciativa desenvolvida pela gestão municipal para fomentar o setor é o Parque de TI, que conta com área de 180 mil m². Nove empresas estão com a documentação em andamento para instalação no local. A primeira empresa já foi inaugurada no local e mais três começaram a construir as novas sedes. Para apoiar os negócios, a Prefeitura ofereceu benefícios da Lei do Programa de Desenvolvimento Econômico de Maringá (Prodem) e preparou terraplenagem e abertura das ruas no Parque, com a construção de asfalto e galerias. A estimativa é que as novas empresas contribuam para a geração de 500 novos empregos.