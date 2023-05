Maringá recebe evento em comemoração ao Dia Nacional do Calcário

Nesta quarta-feira, 24, é comemorado o Dia Nacional do Calcário. Para valorizar esta importante atividade industrial do setor mineral, o Sistema Fiep, Faep, Ocepar, a Associação dos Engenheiros Agrônomos do Paraná (AEAPR) e o SINDEMCAP – Sindicato da Indústria de Extração de Mármores, Calcáreos e Pedreiras do Paraná – promovem o evento híbrido “Use Calcário”, com o objetivo de estimular o uso do calcário agrícola no estado.

O evento presencial ocorre na Casa da Indústria de Maringá (Av. Rebouças, 140 – Zona 10), às 19h30, e é direcionado a industriais, empresários do setor do agronegócio, cooperativas, sindicatos, engenheiros, agrônomos e universitários de áreas afins. O encontro também será transmitido pelo Canal da Indústria no Youtube, para que empresários das demais regiões do estado possam participar. O evento é gratuito, mas as vagas são limitadas, por isso é necessário fazer a inscrição prévia aqui.

O uso do calcário na agricultura potencializa os efeitos dos fertilizantes e aumenta a capacidade produtiva do solo. Além disso, corrige a acidez porque aumenta o PH e fornece macronutrientes como cálcio e magnésio, neutralizando o efeito de sustâncias tóxicas para as plantas. Portanto, o uso do calcário por produtores rurais traz benefícios no curto, médio e longo prazo, principalmente aumentando a rentabilidade da plantação.

Durante o evento, o professor da Universidade Estadual de Maringá (UEM), mestre e doutor em Agronomia, pesquisador em Química e fertilidade do solo, Marcelo Augusto Batista, fará uma palestra sobre corretivos agrícolas e seus benefícios no solo e nas plantas. Ele também foi membro colaborador da Universidade de Columbus, em Ohio, Estados Unidos.

O público também vai debater as oportunidades que ampliação do uso do calcário como corretivo agrícola pode trazer em benefícios para o agronegócio paranaense.