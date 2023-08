Morre Carlos Ohara

Faleceu nesta manhã em Maringá o jornalista Carlos Ohara, que há 15 dias havia completado 58 anos de idade. Ele estava hospitalizado em Campo Mourão, e chegou a ser transferido ontem para um hospital de Maringá. A morte teria sido por complicações de uma doença no fígado, segundo a Tribuna do Interior.

Ohara deixa o filho Gabriel, que recentemente concluiu mestrado em Engenharia da Construção, em Portugal. Ele perdeu a filha Analis, 24, para um tumor no cérebro e a esposa Cassiandra, por doença cardíaca, em 2017.

Ohara enfrentava já há algum tempo problemas de saúde. Era portador de uma doença crônica no fígado (hepatopatia). Já tinha também passado por procedimento cirúrgico no coração para implantação de ponte de safena, após ter sofrido um infarto.

Formado em jornalismo pela Universidade Estadual de Londrina, Francisco Carlos Ohara foi correspondente internacional do jornal O Estado de São Paulo na Ásia na década de 90 e teve seus textos publicados em quase todos os órgãos de comunicação da chamada grande imprensa.

Natural de Marília, também atuou em rádios, na Folha de Londrina e na extinta TV Manchete. “Combativo, o jornalista se notabilizou como um dos expoentes do jornalismo investigativo nacional. Ele desembarcou em Campo Mourão, vindo de Curitiba com a família em meados de 2010, para trabalhar no jornal Tribuna do Interior”, acrescenta o site do jornal.

Ohara, que tinha muito contatos e amigos em Maringá, atuava como free lancer de jornais de circulação nacional, como a Folha de S. Paulo. Foi proprietário do site de notícias i44. Não há informações sobre a causa da morte, velório e sepultamento. O jornalismo perdeu um grande profissional, e os amigos, um grande camarada. (inf Angelo Rigon)