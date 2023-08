Morre o médico Paulo Soni

Faleceu ontem, 10, à noite em Maringá o médico Paulo Soni, 69. A previsão é de que o corpo seja velado a partir das 7h, na sala nobre 1 da Capela do Prever do Cemitério Parque, na Vila Vardelina.

Natural de Jandaia do Sul, Soni foi músico no final dos anos 1960 (era baixista e vocalisa da banda Os Rebeldes), vereador pelo PSB na legislatura 2009-2021e atualmente era o 4º vice-presidente do PDT de Maringá. Em 2012 foi candidato a prefeito de Paiçandu, pelo Partido Verde.

Atuou como médico e pediatra por mais de 35 anos, fez quatro pós-graduações e mais de 80 mil consultas. Enfrentou e venceu um câncer e enfrentava novamente problemas de saúde. Em 2022 disputou a vereança, tornando-se suplente, com 1.359 votos. Não há previsão para o horário da cremação, que acontecerá possivelmente no final da tarde no Crematório Angelus. (inf Angelo Rigon)