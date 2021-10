Morre Verdelírio Barbosa

Faleceu por volta das 22h50 desta quarta-feira, 13, no Hospital Paraná, em Maringá, o jornalista Verdelírio Barbosa, 80, diretor-proprietário do Jornal do Povo. Ele estava internado havia mais de um mês, por causa de uma pneumonia; chegou a ir para home care, mas retornou ao hospital e para a UTI. O velório acontecerá no salão nobre da Capela do Prever da Zona 2, a partir das 7h, e o sepultamento no Cemitério Municipal.

Verdelírio Aparecido Barbosa foi um dos nomes mais importantes do jornalismo maringaense, com forte atuação na área política. Durante muitos anos atuou também como advogado, tendo sido procurador jurídico do município na gestão Silvio Barros (1973-1976). Atuou ainda no rádio maringaense, comandando programa diário na Rádio Cultura, das 11h às 12h. Foi colunista de O Diário do Norte do Paraná, O Jornal (do qual chegou a ser sócio) e Jornal do Povo, além de semanários. Fez parte da bancada que apresentava o telejornal da TV Maringá (Band) nos anos 90 e comandou outros programas jornalísticos na mesma emissora. Verde foi governador do LD – 6 do Lions Clube (99-00) e era Cidadão Honorário do Paraná. (inf Angelo Rigon)