Motociclista de 23 anos morre de acidente na rodovia PR-317

O jovem Luiz Henrique Batista, 23 anos, morreu ao sofrer um acidente na rodovia PR-317, no trevo do distrito de Floriano. A batida ocorreu no final da tarde de quinta-feira, 9. Luiz pilotava uma Suzuki Yes quando colidiu violentamente na lateral de um VW Fox.

O motociclista seguia sentido Floresta quando o motorista do carro identificado pelo nome de Vandir Carnelossi, 62 anos, realizou uma conversão para ter acesso ao distrito. O motorista entrou na frente da moto causando uma colisão violenta.

Luiz Henrique Batista morreu na hora. O condutor do carro parou seu veículo permanecendo no local até a chegada dos socorristas e da Polícia Rodoviária Estadual. Luiz era morador de Maringá. Ele estava indo até a casa da namorada que reside em Floresta. (com informações de André Almenara)