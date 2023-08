Motociclista de 26 anos morre de acidente no Contorno Sul de Maringá

O acidente seguido de óbito aconteceu por volta de 5h40 da manhã deste domingo, 20, no Contorno Sul, em Maringá. O jovem Alan José Lino da Silva, 26 anos, bateu sua moto Honda CG na rotatória com a Rua Mário José de Farias Ferraz, no Conjunto Porto Seguro.

Uma testemunha contou que o motociclista bateu contra a lateral de um caminhão que não parou no local. A testemunha relatou que a moto desenvolvia alta velocidade. O jovem infelizmente morreu alguns minutos depois da colisão.

Alan José teria falado para um amigo antes de falecer que amava os filhos e a mãe. A equipe médica do Samu foi acionada apenas para atestar a morte da vítima. O corpo do rapaz foi removido do local pelos agentes do IML.

Alan era morador da cidade de Sarandi. O jovem possuía dois filhos de 3 meses e um de 4 anos. A Delegacia de Trânsito de Maringá deverá requisitar imagens de câmeras para apurar as causas que levaram a morte do motociclista. (inf André Almenara)