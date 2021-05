Motociclistas querem buzinaço contra deputado

Grupos de motociclistas no aplicativo WhatsApp repercutem negativamente a posição do deputado estadual Homero Figueiredo Lima e Marchese (Pros), que da tribuna da Assembleia Legislativa do Paraná se colocou a favor da cobrança de pedágio das motocicletas.

Num dos grupos foi proposto um buzinaço defronte a residência do parlamentar, que também mantém endereço em Curitiba, este pago pelo erário. O objetivo é reunir três mil motociclistas na manifestação. (inf Angelo Rigon)