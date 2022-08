Motorista com suspeita de embriaguez sofre acidente grave

A colisão aconteceu por volta de 4 horas desta terça-feira, 30, na praça 7 de Setembro, a conhecida praça do Peladão em Maringá. O condutor de um automóvel VW Gol seguia pela avenida Brasil sentido Maringá Velho quando bateu contra a estrutura de um semáforo.

O homem que sofreu acidente bateu a cabeça contra o para-brisa do veículo. Os bombeiros que atenderam a ocorrência acreditam que a vítima não estava utilizando o cinto de segurança. O paciente foi socorrido com ferimentos moderados e encaminhado ao hospital para uma melhor avaliação.

A Polícia Militar registrou um boletim de acidente de trânsito no local. O carro seria guinchado, porém a fiação elétrica no local impossibilitou a remoção do automóvel. (inf André Almenara)