Motorista morre e jovens ficam gravemente feridos em acidente na PR218

Um motorista de 40 anos morreu e outras duas pessoas ficaram gravemente feridas, na manhã

deste domingo, 10, em um acidente registrado na rodovia PR-218 entre as cidades de

Loanda e Santa Cruz de Monte Castelo – região noroeste do estado.



Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), as vítimas ocupavam um veículo Ford Fusion. Ainda por motivos desconhecidos, o condutor perdeu a direção do automóvel e saiu da pista de

rolamento. Na sequência o carro chocou-se violentamente contra uma árvore as margens da rodovia.

O veículo ficou completamente destruído, e seus ocupantes ficaram presos às ferragens.

Para socorrer as vítimas foram mobilizadas equipes do Samu e Corpo de Bombeiros de Maringá. O condutor teve morte instantânea.

Uma moça de 28 anos foi resgatada e encaminhada pelo Serviço de Operações Aéreas do Samu

ao hospital Universitário de Maringá. Um rapaz de 20 anos foi encaminhado ao hospital Santa Casa de Paranavaí. Uma equipe da Polícia Rodoviária Estadual compareceu no

local. Segundo as equipes de socorro, o resgate das vítimas durou aproximadamente duas horas.

(inf Anderson Lopez – foto Samu Noroeste)