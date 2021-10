Movimentos do PDT querem expulsar vereador bolsonarista

Na manhã desta quinta-feira, 28, movimentos que compõem o Conselho dos Movimentos de Base entregaram ao presidente estadual do partido, André Menegotto, o pedido de expulsão do vereador Cristian Maia da Silva, que votou contra o nome social mas é alcunhado Maninho.

Segundo os representantes, o vereador vem demonstrando descompromisso com o partido em votações e cobra fidelidade aos princípios partidários e em postagens nas redes sociais demonstrando apoio ao presidente Bolsonaro (sem partido). Na tentativa de “limpar a barra” o vereador fez recentemente uma visita ao presidente estadual do partido, mas segundo os movimentos tal articulação de Maninho não é suficiente para aceitar o vereador no partido. O pedido vai ser analisado por uma comissão de ética, com o devido direito da ampla defesa e pode acarretar a expulsão do vereador do partido e o pedido do mandato. (inf Angelo Rigon)