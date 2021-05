MP pede bloqueio de bens de Boca Aberta Jr

O Ministério Público do Paraná ingressou com ação contra o deputado estadual Matheus Vinicius Ribeiro Petriv, também conhecido como Boca Aberta Jr, por improbidade administrativa. Ele e uma assessora são acusados de desviar parte de kits esportivos que deveriam ser direcionados a escolas do Paraná.

A denúncia é assinada pelos promotores Renato de Lima Castro, do Gepatria, e Ricardo Benvenhu da 26ª Promotoria de Justiça. Entre outras providências, o MP pede que sejam colocados em indisponibilidade bens de Matheus Petriv até o valor de R$ 612 mil. A informação é de Cláudio Osti, que disponbiiliza o teor da ação. (inf Angelo Rigon/foto Dálie Felberg/Alep)