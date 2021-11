Mulher morre e várias pessoas ficaram feridas em um grave acidente na PR 317

Um grave acidente envolvendo uma caminhonete e um carro na rodovia PR-317, entre Igaraçu e Maringá, na tarde deste domingo (28), deixou uma pessoa morta e várias feridas.



A colisão frontal ocorreu próximo ao parque aquático Oddy Park. Várias equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foram mobilizadas. Por conta da gravidade o Grupo de Operações Aéreas do Samu, também foi acionado e encaminhou uma das vítimas em estado gravíssimo ao Hospital Santa Casa em Maringá.

(inf Plantão Maringá)