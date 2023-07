Mulher que sofreu um acidente de moto em Maringá morre no hospital

A jovem Joyce Pessoa, de 27 anos, que sofreu um acidente de moto na madrugada do dia 8 de junho na Avenida das Palmeiras, morreu na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi. Joyce pilotava uma motocicleta quando bateu com muita violência em um poste.

Joyce foi entubada e encaminhada ao hospital com fraturas nos braços, traumatismo craniano e trauma de face. A família acredita que algum veículo possa ter provocado o acidente já que Joyce era muito cautelosa em pilotar sua moto.

A mãe da jovem pede para que a polícia possa encontrar alguma imagem de câmera de segurança que mostre o acidente. Joyce Pessoa era mãe de uma criança de 4 anos e de uma adolescente de 12. (inf André Almenara)