‘Noturneiras’ incomodam em Maringá

Um grupo de cerca de 100 motocicletas, boa parte delas com escapamento irregular e barulhante, circulou nesta madrugada pelas avenidas Pedro Taques e avenida Brasil, em Maringá. O barulho provocou muitas reclamações de moradores da região.

Seria uma das chamadas ‘noturneiras’, organizadas em redes sociais. Além da perturbação do sossego, há uma dúvida sobre o uso político desses eventos. Ontem, uma das motocicletas circulava com uma bandeira do candidato a deputado à reeleição Sargento Fahur (PSD), conhecido pelos palavrões despejados na internet. (inf Angelo Rigon)