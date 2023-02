Nova cúpula do TJPR toma posse

Os desembargadores que compõem a nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tomaram posse em um evento restrito, realizado ontem na sala de atos da presidência. Por ocasião da data coincidir com a abertura do ano judiciário no Supremo Tribunal Federal e demais cortes superiores, a solenidade de posse ficou marcada para amanhã.

O então presidente do TJPR, desembargador José Laurindo de Souza Netto, abriu o evento empossando o novo presidente da Corte paranaense, desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen. Já ocupando a nova função, o magistrado empossou os demais desembargadores da cúpula: como 1ª vice-presidente, a desembargadora Joeci Machado Camargo; como 2º vice-presidente, o desembargador Fernando Antônio Prazeres; na corregedoria- geral, o desembargador Hamilton Mussi Corrêa; no cargo de corregedor, o desembargador Roberto Antonio Massaro; e nos cargos de ouvidor-geral e ouvidor, assumiram os desembargadores Fernando Ferreira de Moraes e Ruy Alves Henriques Filho.

As primeiras palavras do novo presidente, Luiz Fernando Tomasi Keppen, foram de agradecimento. O magistrado saudou os amigos, os servidores, os familiares, os integrantes da cúpula que finalizaram suas atividades e os integrantes da nova direção: “Conclamo a nova cúpula a trabalharmos irmanados em prol de um fim maior, qual seja, o bem servir a toda a sociedade paranaense. Tenho certeza de que com Joeci Machado Camargo, Fernando Antoônio Prazeres, Hamilton Mussi Correa, Roberto Antonio Massaro, Fernando Ferreira de Moraes e Ruy Alves Henriques Filho, somados aos juízes auxiliares, órgãos deliberativos, comissões, diretores e servidores, haveremos de construir algo muito positivo para o povo paranaense, razão da nossa existência”.

Também os membros eleitos do Órgão Especial e do Conselho da Magistratura foram citados, e devem assinar os termos de posse em momento oportuno. São eles os desembargadores: Espedito Reis do Amaral, Rogério Etzel, Francisco Cardozo Oliveira, Roberto Portugal Bacellar, Luciano Carrasco Falavinha Souza, Jorge de Oliveira Vargas, Fabian Schweitzer, José Sebastião Fagundes Cunha, Domingos Thadeu Ribeiro da Fonseca e Vilma Régia Ramos de Rezende, eleitos para o Órgão Especial; e Antonio Carlos Ribeiro Martins, Rui Portugal Bacellar Filho, Paulo Cezar Bellio e Octavio Campos Fisher, para o Conselho da Magistratura.

Evento solene de transmissão de posse – A solenidade que marcará a transmissão de posse entre os desembargadores da cúpula será realizada amanhã no plenário, a partir das 17h. O evento contará com a presença de diversas autoridades nacionais e estaduais e será transmitida pelo canal oficial do TJPR no YouTube.