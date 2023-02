Número de mortes cai 22% nas estradas no Carnaval; notificações por embriaguez crescem 564%

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) registrou queda de 22% no número de mortes nas rodovias estaduais durante a Operação Carnaval 2023 na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, foram sete óbitos confirmados entre a última sexta-feira (17) e esta quarta-feira (22), contra nove mortes registradas na Operação Carnaval 2022.

Durante este período, foram registrados 89 acidentes, com 108 feridos, contra 86 acidentes e 104 feridos no período anterior.

A infração de excesso de velocidade registrou redução de 2% na comparação entre 2022 e 2023, passando de 8.972 para 8.816.

Em relação às demais infrações de trânsito registradas, houve acréscimo nas notificações por embriaguez ao volante, passando de 14 para 93 (564%) e nas prisões por embriaguez ao volante, passando de 5 para 14 (180%).

As apreensões de drogas registraram aumento expressivo durante o feriado de Carnaval. Enquanto em 2022 foram apreendidos cerca de quatro quilos, em 2023 foram mais de 437 quilos de drogas apreendidos pelas equipes do Batalhão de Polícia Rodoviária.

Fonte: Agência Estadual de Noticias

Foto: PM/PR