Em entrevista a Gustavo Schmitt, publicada em O Globo, o governador paranaense Carlos Massa Ratinho Junior, ao comentar os atos golpistas de domingo passado na praça dos Três Poderes, disse que o Brasil foi exposto a vexame sem necessidade.

Segundo ele, os ataques foram promovidos por “bandidos”, mas, mesmo assim, saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro e do governador afastado do DF, Ibaneis Rocha, que em sua opinião não poderiam ser responsabilizados pela destruição dos prédios públicos. Ratinho tem o ex-líder do governo Bolsonaro, Ricardo Barros (PP), em sua novo secretariado

“O que aconteceu foi muito triste. Todo aquele que faz qualquer tipo de vandalismo contra prédio público e que invade propriedade privada é bandido. É fora da lei. Não importa se é da esquerda ou direita. Isso não é democracia, é baderna. Logo que fiquei sabendo já me posicionei. Mas a população já se cansou dessas discussões”, afirmou.

No Paraná, disse Ratinho, “não estamos discutindo ideologia. Estamos discutindo metodologia e o que está dando certo no mundo para que a gente possa fazer aqui. Recentemente, passamos Santa Catarina como melhor índice de qualidade de vida. Além disso, não temos mais nenhum acampamento no estado. Conseguimos que as pessoas deixassem os locais sem usar a força e por meio do diálogo”. (inf Angelo Rigon)