Operação contra manifestantes inclui Paraná

A Polícia Federal cumpre hoje mais de 100 mandados de busca e apreensão contra apoiadores radicais do presidente Jair Bolsonaro (PL) suspeitos de organizar atos antidemocráticos. As informações são do G1. Em Maringá, viaturas da PF estavam pela manhã na região central da cidade. O Paraná é um dos estados onde são cumpridos os mandados, assim como no Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e no Distrito Federal.

Segundo nota da Polícia Federal, são 81 mandados de busca e apreensão “em face de pessoas físicas e jurídicas identificadas pelas forças federais e locais de Segurança Pública.”

A operação foi autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e é relacionada à investigação sobre atos antidemocráticos contra o resultado das eleições. Em Maringá há bloqueio na PR-317, defronte o Posto G10, e na frente do Tiro de Guerra. na avenida Mandacaru. Também foram autorizados mandados de prisão, bloqueio de contas e quebra de siogilo bancário. Um dos alvos é o deputado estadual Carlos Von (DC-ES). (inf Blog do Rigon)