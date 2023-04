Operação Segurança nas Escolas une Guarda Civil Municipal e Polícias Militar e Civil

As Polícias Militar e Civil e a Guarda Civil Municipal se reuniram no início desta semana e estabeleceram protocolos para ampliar a segurança da comunidade escolar, estadual, municipal e particular, em Maringá e nos distritos de Iguatemi e Floriano. A ação envolve o aumento de rondas e os serviços de inteligência dessas forças de segurança.

Desde o último dia 17, um número expressivo de policiais, agentes de segurança pública e seguranças privados, estão em ação em toda a cidade, que foi dividida em áreas. A estratégia une forças para atuar nos períodos da manhã, tarde e noite.

Nesta quinta-feira, dia 20, as ações, com policiamento ostensivo ampliado em conjunto entre as forças, acontecem com equipes caracterizadas e a paisana. O objetivo da operação é aumentar a segurança dos estudantes e profissionais da educação.

Segundo o comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, major José Renato Mildemberger Jr., “unir as forças de segurança em estratégias e serviços de inteligência contribuem para ações contínuas e mais eficientes, com resultados positivos para a população”.

O delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial, Adão Wagner Loureiro Rodrigues, comentou que “os diferentes conhecimentos da segurança pública somam-se em ações como esta e traz resultados rápidos e satisfatórios”.

“Os agentes de segurança da Guarda Civil Municipal possuem treinamento e estão prontos para atuar com as Polícias Militar e Civil”, disse o secretário de Segurança, Ivan Quartaroli. “O Centro de Controle Integrado (CCI), que conta com sistema de inteligência artificial, também está à disposição para trabalharmos juntos a favor da nossa cidade”, comentou.

A Operação Segurança nas Escolas é coordenada pelo comandante do 4º Batalhão da Polícia Militar, major José Renato Mildemberger Jr., o delegado-chefe da 9ª Subdivisão Policial, Adão Wagner Loureiro Rodrigues e o secretário Municipal de Segurança, Ivan Quartaroli.