Polícia Federal faz operação em Maringá, Paiçandu e Umuarama

A Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou hoje a Operação Carga Leve, visando desarticular grupo criminoso responsável pela internação e comercialização de mercadorias de procedência estrangeira sem pagamento de impostos.

Durante as investigações, detectou-se que o grupo, sediado em Umuarama, utilizava empresas fantasmas para distribuir mercadorias (principalmente celulares e equipamentos de informática) para vários pontos do território nacional, por meio de transportadoras.

Algumas cargas apreendidas foram avaliadas em mais de R$ 1 milhão, sendo já detectadas mais de cem remessas feitas pelo grupo criminoso.

Policiais Federais cumprem, em Umuarama, Paiçandu e Maringá, sete mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal da Capital da Amizade.

Os envolvidos responderão pelos crimes de descaminho e organização criminosa armada, já que realizavam escolta das cargas com uso de armas de fogo. (PF)