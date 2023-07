Polícia Federal prende responsável por depósito de cigarros contrabandeados

A Polícia Federal localizou um depósito de cigarros estrangeiros contrabandeados em uma chácara em Santa Helena. O fato aconteceu na sexta-feira.

Os policiais identificaram a propriedade no distrito de São Clemente e prenderam em flagrante o responsável pelo local, que armazenava cerca de 43 mil maços de cigarros estrangeiros contrabandeados do Paraguai.

O preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu para a lavratura do auto de prisão em flagrante. As investigações prosseguirão para identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Maconha no caminhão – Também na sexta-feira a PF apreendeu cerca de 1,5 tonelada de maconha, no interior de um caminhão na rodovia BR-277, em Foz do Iguaçu

Os policiais faziam um patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo parado com problemas mecânicos e resolveram verificar. O condutor, ao apresentar a documentação fiscal do material que transportava, demonstrou bastante nervosismo, levando os policiais a suspeitarem da carga. Foram encontrados cerca de 1,5 tonelada de maconha divididos em diversos volumes envoltos por fita plástica.

O caminhão e a droga foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Foz do Iguaçu, junto com o condutor. (PF)